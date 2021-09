Varese punito ai calci di rigore: l’Arconatese passa il turno di Coppa Italia

Il Varese esce dalla Coppa Italia di Serie D, sconfitto ai rigori dall’Arconatese dopo il divertente 2-2 dei novanta minuti. Biancorossi che non partono con il piede giusto, subiscono il gol al 5′ di Parravicini, ma hanno il carattere e la forza di ribaltarla con il rigore realizzato da Di Renzo al 36′ del primo tempo (fallo di Spada su Pastore) e di ribaltarla nella ripresa con la rete di Mamah al 4′. Poi però è arrivato il 2-2 ancora a firma Parravicini, concesso con un po’ troppa sufficienza, e nel finale sono mancate le energie per andare a conquistare la vittoria. I rigori puniscono i biancorossi – errore decisivo di Pastore – e mandano l’Arconatese al prossimo turno, mercoledì 22 settembre, contro i bergamaschi del Ponte San Pietro.

Per il Varese invece qualche buon segnale e qualche situazione invece da sistemare al meglio in vista dell’esordio di campionato domenica prossima – 19 settembre – in casa della Lavagnese.

FISCHIO D’INIZIO

Prima gara ufficiale per il Città di Varese che al “Franco Ossola” ospita l’Arconatese per il turno preliminare della Coppa Italia di Serie D. Mister Ezio Rossi ha già qualche problema di indisponibili ma il suo 3-4-1-2 è ben collaudato dal precampionato: davanti al portiere Trombini, formano la difesa Premoli, Mapelli e Parpinel, in mediana agiscono D’Orazio e Gazo mentre sulle fasce i giovani Alessandro Baggio e Foschiani. È Pastore ad agire sulla trequarti dietro a Di Renzo e Mamah. Stesso modulo per gli oroblu milanesi allenati da Giovanni Livieri, che schiera gli ex Luoni – in difesa – e Lillo in attacco.

PRIMO TEMPO

Non è dei miglior l’inizio del Varese, che al primo affondo dell’Arconatese si ritrova sotto: la retroguardia biancorossa non è ben posizionata sul filtrante di Lillo per Parravicini che in area difende palla e batte Trombini con un sinistro sporco ma efficace. Mapelli e compagni provano a riorganizzarsi ma all’11’ sono ancora gli ospiti a sfiorare il gol con il colpo di testa di Parravicini che Trombini devia sul palo. Gli ospiti continuano a giocare con buone trame mentre il Varese si fa vedere solo al 23′: Gazo in verticale per Pastore che calcia in diagonale da sinistra trovando la parata di Spada. I biancorossi però, piano piano, prendono le misure e al 36′ trovano il pareggio. Pastore si lancio su un pallone alto in area di rigore dell’Arconatese e viene toccato dall’uscita di Spada. L’arbitro indica il dischetto, dal quale Di Renzo non sbaglia per l’1-1. Varese che potrebbe raddoppiare al 40′ ma Pastore di testa da due passi manda sul fondo. All’intervallo

RIPRESA

Se nel primo tempo il Varese non era partito bene, nella ripresa mette subito le cose in chiaro e al 4′ trova il gol del 2-1. Di Renzo libera Foschiani sulla sinistra, cross basso ribattuto male sul quale si avventa Mamah che calcia all’angolino per il gol del vantaggio biancorosso. I biancorossi però non trovano le energie per andare a chiudere la gara e invece soffrono la risposta dell’Arconatese, che al 15′ pareggia, ancora con Parravicini che gira di testa in gol il cross di Vecchierelli. Dopo una punizione dai 20 metri di Bianchi (23′) ben parata da Trombini, mister Rossi si gioca la carta Minaj – dentro per Mamah – e l’attaccante classe 2001 porta subito vivacità all’attacco, pur non riuscendo a creare nitide occasioni da gol. La gara prosegue senza sussulti, nel finale mister Rossi lancia anche Ebagua, ma l’occasione poco dopo il 45′ è i Gnecchi, che sbuca sul secondo palo e di testa manda fuori di poco. Dopo i 5′ di recupero la gara è ancora 2-2 e ai rigori è decisivo l’errore di Pastore, l’unico a non andare a segno. L’Arconatese passa così il turno mentre il Varese ora si concentrerà sul campionato.