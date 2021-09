Ezio Rossi: “Dispiace uscire dalla Coppa Italia, ma Arconatese squadra forte”

Il Varese perde ai rigori contro l’Arconatese uscendo dalla Coppa Italia dopo il 2-2 al termine dei tempi regolamentari. Al termine della gara il commento dell’allenatore Ezio Rossi è agrodolce: «Usciamo contro una squadra forte che secondo me farà un buon campionato. A tratti abbiamo atto meglio noi, a volte loro, ma è stata una partita tosta, quasi di campionato. Dispiace uscire in Coppa Italia, anche perché dà possibilità di giocare a chi in campionato gioca meno. Sul secondo gol dovevamo fare meglio: in area c’era un giocatore da marcare a difesa schierata e invece aveva tre metri. Noi invece siamo stati bravi a non demoralizzarci e creare occasioni. Il 2-2 è stato il risultato giusto e l’atteggiamento è stato positivo. Anche noi abbiamo fatto una buona partita pur prendendo due gol non belli».

«Finalmente abbiamo potuto contare sulla spinta dei tifosi – conclude il tecnico biancorosso -. Speriamo di dar loro soddisfazioni in campionato. Siamo una buona squadra che se la giocherà con tutti».