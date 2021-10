Seicento chilometri in bici dal Lago Maggiore a Verona

Seicento chilometri tra i laghi e le montagne lombarde, 6.000 metri di dislivello percorsi in bicicletta in un’unica tirata di 27 ore. È l’impresa che Raffaele Dalle Fratte ha portato a termine tra sabato 25 e domenica 26 settembre, raggiungendo la città di Verona partendo da casa sua a Limido Comasco.

Galleria fotografica 600 km in bici dal Lago Maggiore a Verona 4 di 12

«Dovevo raggiungere Verona, la città d’origine della mia compagna, per il fine settimana – racconta Raffaele -. Ho deciso però di andarci in bici e cogliere l’occasione per visitare alcuni luoghi da cui non ero mai passato». Partito da Limido Comasco alle due del mattino di sabato, Raffaele ha pedalato fino a Sesto Calende, per poi risalire tutto il Lago Maggiore lungo la sponda lombarda. Arrivato a Locarno, si è poi diretto (toccando il Ceresio) verso il Lago di Como, e dopo averlo costeggiato fino alle sponde più settentrionali, Raffaele ha proseguito fino a Bergamo attraverso il Passo di San Marco. Da qui ha continuato fino al Lago d’Iseo, per poi raggiungere – tramite il Passo Crocedomini – prima il Lago d’Idro e poi il Lago di Garda. Senza fermarsi, Raffaele ha proseguito fino a Riva del Garda e poi di nuovo verso sud, da dove ha poi raggiunto Verona all’alba di domenica.

Sei laghi, due passi e innumerevoli paesaggi tra pianure, boschi e montagne in poco più di una (intensissima) giornata di bici. Raffaele ha percorso l’intero itinerario in 27 ore quasi ininterrotte, se non alcune piccolissime pause e appena cinque minuti di sonno in fondo al Crocedomini per riprendere quelle energie necessarie a portare a termine il viaggio. Ciclista appassionato, per Raffaele quello del weekend tra il 25 e il 26 settembre è stato solo uno dei tanti viaggi in bicicletta che ha affrontato nel corso del tempo. «Faccio spesso – racconta – giri abbastanza lunghi simili a questo. Nel più recente sono partito dal Sempione e ho raggiunto lo Stelvio: un totale di 500 chilometri».