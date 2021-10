AgriMornago si riconferma un successo

Domenica 10 Ottobre si è svolta la seconda edizione di AgriMornago, manifestazione agricolo-zootecnica organizzata dalla ProLoco di Mornago con un ricchissimo programma e molteplici attività svolte per tutta la giornata di festa che hanno reso protagonisti attivi i bambini in primis e gli innumerevoli visitatori presenti.

Galleria fotografica AgriMornago 2021 4 di 13

I protagonisti principali della bella giornata sono stati gli animali della fattoria che uniti a vari percorsi tematici , dimostrazioni e spettacoli agresti, realizzati in collaborazione al progetto “a Scuola di Fattoria”, sono stati a complemento dell’offerta per tutti i bambini in visita.

Presenti anche i produttori locali con i prodotti del territorio varesino ma anche attrezzature e manufatti legati all’agricoltura, tradizioni e cultura locali.

Molte le associazioni presenti a testimoniare l’importanza di quest’evento tanto ricercato e voluto -non solo per Mornago ma anche per tutta la provincia di Varese- legato ai moltissimi ed importanti aspetti agricoli, ambientali ed educativi.

L’offerta culinaria ha soddisfatto tutti i palati dei numerosissimi visitatori grazie al supporto preziosissimo degli amici alpini.

I RINGRAZIAMENTI DELLA PRO LOCO

Un importantissimo tema trattato è stato quello legato all’acqua e alle buone prassi quotidiane contro gli sprechi (a cura di FLA Fondazione per l’Ambiente Lombardia, Osservatorio Nazionale Tutela del Mare ed ALFA gestore dell’acqua in provincia di Varese). La Pro Loco ringrazia tutti i relatori che sono intervenuti.

Ringraziamenti sentiti vanno anche alla squadra organizzativa, ai molti amici, allevatori, agricoltori, produttori, collaboratori e volontari presenti e per l’impegno profuso al fine la riuscita della riuscita della manifestazione apprezzata da tutti.

Infine, un ringraziamento speciale va alla scuola di Agraria Ponti, alla Varesina Emergenze, ai carabinieri in congedo, alla protezione civile, la squadra di Stefano Delli Paoli e Roberto Fontana, Mattia Zuliani, Alessandro Minonzi, AgriVerde di Samarate, Volpi Garden Desing, la Banda Edelweiss di Velate, tutto lo staff della Trevisanis Ranch, Arcadia Fly Team presenti con le loro speciali mongolfiere, ed agli alunni delle classi 5° di Mornago e agli asili che hanno partecipato alla manifestazione con i loro disegni esposti.

La Pro Loco dà appuntamento a tutti al prossimo anno.