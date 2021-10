Al Parco Pineta un’avventura da vivere con lo smartphone grazie al LibroGame Live

Dopo mesi di lavoro il Parco Pineta di Tradate annuncia il primo evento targato LibroGame Live. Domenica 24 ottobre al Centro Didattico Scientifico – Osservatorio astronomico di Tradate è stato organizzato un pomeriggio di divertimento, gioco ed esplorazione del territorio del Parco Pineta.

L’evento permetterà a tutti i coraggiosi avventurieri di sperimentare, in anteprima, il frutto del progetto della Cooperativa AstroNatura sostenuto da Fondazione Cariplo e Parco Pineta: con il proprio smartphone ognuno potrà accedere al primo LibroGame Live, “La Selva del Fato”.

Cos’è LibroGame Live

É un librogame, ovvero una storia a bivi dove il lettore diventa protagonista ed è chiamato a fare delle scelte che determinano lo svolgimento del racconto, rendendolo in questo modo unico e diverso ad ogni “lettura”. La grande novità di questo progetto è la giocabilità in ambiente reale, grazie all’uso del proprio smartphone. Questo significa che dietro ad un albero potrebbe trovarsi una sfida e dopo la curva potrebbe nascondersi un tesoro. Il compito del giocatore è quello di scoprire i segreti che sono celati nella natura e completare la storia.

Librogame Live è rivolto a tutti, con un particolare occhio di riguardo ai più giovani talvolta in attesa (anche “inconsapevolmente”) di scoprire le bellezze della natura intorno a loro. Il librogame infatti punta a sviluppare nel giocatore, che indosserà i panni di un intrepido avventuriero, un senso di empatia verso la natura e di attenzione alla sostenibilità ambientale.

Il lungo iter di progettazione ha previsto un’intensa fase di sviluppo condotta magistralmente da Sormani Studio che ha prodotto/realizzato il primo generatore di PWA (tecnologia Progressive Web App) che consentirà di replicare l’esperienza in quasi totale autonomia – fanno sapere da AstroNatura.

In conclusione, non si tratta solo di un libro o solo di un gioco, ma di una vera e propria esperienza da vivere in prima persona. Lo smartphone sarà il portale di accesso a “La Selva del Fato” che il coraggioso giocatore dovrà salvare dalle malvagie forze oscure. «Per vincere, dovrà imparare non solo a sconfiggere nemici e superare difficili prove, ma anche a conoscere la natura e prendersene cura» – dichiara l’autore Simone Bernasconi. Quindi zaino in spalla, smartphone alla mano e via all’avventura!

LibroGame Live è un progetto nato da un’idea della cooperativa sociale Astronatura che, grazie all’assegnazione di un contributo nell’ambito del bando “AmbiEnte Digitale”, ha ottenuto l’indispensabile sostegno della Fondazione Cariplo e in seguito anche del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate.