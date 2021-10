Al via l’edizione 2021 dell’Orsa Pravello Trail, si parte dal Colle San Giorgio a Saltrio

(foto Tri-Color Satrio) – E’ tutto pronto per l’edizione 2021 dell’Orsa Pravello Trail, manifestazione sportiva che si sviluppa lungo i sentieri del Monte Orsa e del Monte Pravello, nell’area del sito Unesco del Monte San Giorgio.

Dopo la sospensione (o meglio la “trasformazione”) dell’edizione 2020 a causa dell’emergenza Covid – con 10 percorsi da fare singolarmente – quella del 2021 è la sesta edizione (la quinta in presenza) della gara di trail running organizzata da Amo lungo i sentieri del massiccio del Monte Orsa. Un appuntamento ormai diventato un classico tra gli appassionati di corsa in montagna che vede la partecipazione di atleti non solo della Valceresio ma anche di tutto il nord della Lombardia, del Piemonte, e dalla Svizzera.

Nel 2019 i partecipanti erano quasi 700 e si spera di raggiungere ancora queste cifre. Fino a questa sera è possibile iscriversi e chiedere i pettorali, sul sito degli Amici del Monte Orsa, dove si trova anche il dettaglio dei percorsi e il regolamento.

Gli organizzatori hanno preparato pulito e segnalato tre percorsi differenti, con tre distanze: il più impegnativo, per veri appassionati di trail tosto è quello da 30 km con 2000 metri di dislivello, chiamato Triassic Trail in omaggio al sito Unesco del Monte San Giorgio ed in considerazione del fatto che si passerà dai sentieri dei fossili, nel luogo dove è stato ritrovato il Saltriovenator zanellai e numerosi altri fossili importanti.

Il percorso da 16 km con 1000 m di dislivello è il Trincea Trail perché passerà dalle trincee della prima guerra mondiale, lungo la linea Cadorna. Infine c’è il percorso da 8 km con 500 m di dislivello chiamato Cave Trail, per via del fatto che passerà da alcune vecchie cave recentemente restaurate e dal fascino particolare, come la Cava Brusata.

Quest’anno c’è una novità che riguarda la location dell’intera manifestazione, che tradizionalmente partiva dall’abitato di Saltrio. Tutte le fasi della manifestazione si svolgeranno al Colle San Giorgio di Saltrio, nell’area della festa alpina, in via Manzoni 15.

Questo il programma dell’edizione 2021 dell’Orsa Pravello Trail:

Sabato 2 ottobre

dalle 17 alle 19: consegna pettorali

Domenica 3 ottobre

6.30 consegna pettorali e iscrizioni

7.45 chiusura ritiro pettorali

7.50 briefing (zona partenza)

8.00 partenza 30 km

9.00 partenza 16 km e 8 km

11.30 previsti primi arrivi trail

14.00 premiazioni

La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia.

Tutte le informazioni sul sito degli Amici del Monte Orsa e sulla pagina Facebook Orsa Pravello Trail