“Anche le ombre sanno amare”, la prima opera di Elisabetta Ranco

È in libreria e in vendita online il primo libro di Elisabetta Ranco, nata a Tradate nel 1991: si intitola “Anche le ombre sanno amare – Volume 1” ed è edito da Susil Edizioni.

«Il mio primo amore fin da bambina sono stati i libri racconta l’autrice -. I libri uniti alla grande passione di scrivere storie inventate o non e che poi venivano lette di buon grado dalle insegnanti davanti al resto dei miei compagni. Per me la scrittura è il luogo dove sono al sicuro dai turbamenti esteriori nonché il mio modo per riflettere e crescere emotivamente. Infatti mi permette di dare sfogo alla mia creatività aiutandomi ad affrontare e superare le mie paure. È la mia panacea insieme alla lettura. La scrittura è il posto dove sono veramente me stessa e dove posso liberamente dare voce a tutto quello che normalmente non mi azzarderei a dire. È la mia cura. E confido che tutto questo possa arrivare dritto al cuore di ogni singolo lettore».

Laureata in Filologia Moderna indirizzo Editoriale, ha fatto anche la guida turistica, informando, assistendo e accogliendo i visitatori presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno. Ha anche svolto il ruolo di mediatore culturale per l’accoglienza e la gestione dei visitatori alla Triennale di Milano e collaborato alla realizzazione della copertina, interamente fatta a mano, del libro di Andrea Prandini “Sentimento solo poesie”: il disegno è un’altra delle sue passioni.

In “Anche le ombre sanno amare” la vicenda è narrata in prima persona dalla protagonista: una ragazza di nome Karlì che descrive il suo incontro con un ragazzo cieco di nome Norman. Il loro incontro è del tutto casuale e, nonostante non conoscano nulla dell’altro, decidono ugualmente di darsi appuntamento su una panchina tutte le volte che piove senza portare l’ombrello. Karlì e Norman iniziano così a frequentarsi accorgendosi di provare dei sentimenti mai esplorati prima. Si innamorano, si amano e ben presto scoprono che l’amore va a braccetto con l’odio, l’egoismo e la morte.

«Spero che il mio libro possa trasmettervi tutti i sentimenti che ho cercato di racchiudervi. E che vi faccia svagare e pensare, rallegrare e incavolare, sorridere e piangere insieme a me», chiosa l’autrice.

Il romanzo è acquistabile sul sito della casa editrice Susil Edizioni, su Amazon e su ordinazione in libreria.