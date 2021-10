Antonelli ha scelto la squadra per governare Busto Arsizio altri cinque anni

Per la nuova giunta Antonelli manca solo l’ufficialità che non arriverà prima del risultato del ballottaggio di Varese. I nomi sono stati decisi e i ruoli anche, per il vicesindaco ancora un po’ di suspense. Tre assessorati alla Lega, tre alla lista civica di Antonelli e uno a Fratelli d’Italia mentre a Forza Italia è stata lasciata la poltrona della presidenza del Consiglio Comunale che sarà occupata da Laura Rogora.

Vengono riconfermati Giorgio Mariani (Lega) all’Urbanistica e Manuela Maffioli (Lega) alla Cultura, il terzo assessore leghista è Paola Reguzzoni che si accasa ai Servizi Sociali. Alla lista del sindaco va l’assessorato al Bilancio con Maurizio Artusa, il personale sarà seguito da Mario Cislaghi che ritorna a fare l’assessore dopo l’era Farioli e la sicurezza a Salvatore Loschiavo. All’Istruzione verrà nominata Daniela Cerana in quota Fratelli d’Italia. Al sindaco rimane la delega dei Lavori Pubblici che aveva seguito anche negli scorsi 5 anni. Da decidere chi farà il vicesindaco.

Il primo cittadino conferma la composizione ma non rilascerà commenti fino all’ufficialità che dovrebbe essere prevista, appunto, per lunedì.