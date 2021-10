A Besozzo si puliscono boschi e sentieri con la quinta giornata ecologica

A Besozzo è in programma la quinta giornata ecologica, un appuntamento aperto a tutti per pulire tutti insieme boschi e strade le comune. Il ritrovo è per domenica 24 ottobre, alle 9 davanti a palazzo comunale dove verrà distribuito il necessario per la raccolta. Partenza alle 9 e 15. Obbligatorio il Green Pass e mascherina.