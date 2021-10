A Borsano l’Avis prova a capire qualcosa di più sul Covid-19

“Covid-19 Cosa è successo, la situazione attuale, il futuro che ci aspetta”. È il titolo dell’incontro che verrà proposto dall’Avis di Borsano, per aiutare ad orientarsi e mettere un po’ d’ordine nel mare di informazioni sulla pandemia, il virus, la malattia.

L’incontro è promosso dal gruppo rionale di Borsano, con il patrocinio della sezione Avis Busto Arsizio-Valle Olona, dell’ASST Valle Olona, del Comune, dell’Avis provinciale.

L’appuntemaneto è per venerdì 29 ottobre 2021 alle ore 20.45 nella Sala Betania, all’oratorio di Borsano, in via San Tommaso, N. 14b.

Il dottor Fabio Franzetti, Responsabile Unità Operativa Malattie Infettive, Ospedale di Busto Arsizio, farà il punto sulla pandemia e la malattia. Mentre il dottor Vincenzo Saturni, già presidente di AVIS Nazionale, offrirà uno sguardo più specifico sulla donazione di sangue durante la pandemia e sul plasma iperimmune. Coordina l’incontro Luigi Pinciroli, consigliere IIIPES Busto Arsizio.

La partecipazione all’incontro è libera ed aperta a tutta la cittadinanza: per accedere alla sala conferenza è necessario essere provvisti di Green Pass o di certificato tampone negativo.