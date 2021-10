Tra buon pane e zucche, a Castiglione Olona vince la solidarietà

Profumo di pane appena sfornato, bambini con cappelli da streghe e maschere da mostri intenti a impastare biscotti, musica allegra e zucche spaventose: tutto questo in una location suggestiva come il castello di Monteruzzo.

Il “Pane in Castello“, l’iniziativa di questo fine settimana castiglionese, si sta rivelando un vero successo, per la soddisfazione dei tanti protagonisti di questo evento: gli amici di Castiglione e l’associazione Pane in Piazza che, con il patrocinio del comune di Castiglione Olona, si stanno impegnando per promuovere la solidarietà.

L’intero incasso sarà infatti devoluto alla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro e ai frati missionari cappuccini di Pane in Piazza, che si occuperanno della costruzione di forni in Africa, seguendo tutta la fase produttiva.

Numerosi i castiglionesi che stanno partecipando all’evento nonostante il maltempo: in tanti stanno facendo una donazione alla causa, grazie al loro contributo possono poi prendere del buon pane, pizza e altri golosi prodotti sfornati dagli oltre cinquanta panettieri provenienti da tutta Italia, come “ricompensa” per il loro gesto solidale.

Alcuni dei panettieri provenienti da tutta Italia che stanno lavorando per l’iniziativa solidale “Pane in Castello”

Intanto, bambini e adulti hanno la possibilità di cimentarmi in laboratori creativi.

La festa proseguirà fino a domani, 1 novembre 2021.