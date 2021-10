Caccia alle zucche e dolcetti a Volandia per Halloween

Il Museo del volo di Volandia, a Somma Lombardo, ha preparato una giornata speciale per tutti i bambini che vorranno visitarlo domenica 31 ottobre per Halloween.

L’ingresso sarà gratuito per tutti i bambini mascherati che per tutta la giornata potranno partecipare a una speciale Caccia alle zucche che Jack ha nascosto nel museo.

Naturalmente, finita la visita, dolcetti di Halloween per tutti i “mostriciattoli”.

Volandia è in via per Tornavento 15 a Somma Lombardo, località Case Nuove