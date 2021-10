Come cambiano i percorsi dei bus urbani ed extraurbani a Varese per la Tre Valli

La centesima edizione della Tre Valli Varesine, prevista per martedì 5 ottobre, comporta inevitabili modifiche ai percorsi dei bus di Autolinee Varesine.

Anzitutto, per quanto riguarda le linee extraurbane, dalle 10 alle 17 le stesse non potranno transitare dal centro città. La N20 Varese-Angera-Sesto Calende sarà limitata all’Esselunga di Masnago; la N21 Varese-Osmate sarà limitata alla Schiranna. Altre linee, come la N10/N11 (Varese-Ghirla-Luino/Ponte Tresa) o la N13 (Varese-Brinzio-Cuveglio), riusciranno a raggiungere il capolinea della Confartigianato/viale Milano, senza però ovviamente transitare dal centro.

Le linee urbane della città seguiranno l’orario Non Scolastico, in quanto tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado saranno chiuse. Dalle 10 alle 17, davvero impattanti le modifiche ai percorsi.

Diventa fondamentale la fermata della stazione FS, dove si troveranno praticamente tutte le linee per le quali sarà possibile garantire il servizio: da qui, infatti, transiteranno i bus per Belforte/Cascina Mentasti (N), Olona (P), San Fermo (H), Bizzozero viale Borri (E), Bizzozero Nabresina (C), Sacro Monte (C), Velate (P), Avigno/Palasport (E), Bregazzana (Z), Biumo Superiore (A), Sangallo (B), mentre in via Orrigoni sarà possibile trovare le corse per Capolago (A).

In molti casi, i bus effettueranno un percorso alternativo rispetto a quello tradizionale per raggiungere le proprie destinazioni. Comunque, dalle 10 alle 17, nessun autobus potrà transitare dal centro città (vie Morosini/Vittorio Veneto/Moro/Sacco/Veratti/parte bassa di viale Aguggiari), dai principali assi viari di Masnago (Crispi/Sanvito Silvestro/Caracciolo) e dalla zona di Casbeno e del lago (XXV Aprile/Daverio/Macchi), in quanto tali strade risultano attraversate dal circuito cittadino della Tre Valli.

Per tale ragione, nella medesima fascia oraria, saranno sospesi i collegamenti da/per Calcinate degli Orrigoni (Z), Calcinate del Pesce (N), Montello Scuola Europea (H), così come quelli della linea extraurbana per Morosolo.