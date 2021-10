Ecco il nuovo consiglio comunale di Cocquio Trevisago

Qualche riconferma e diversi volti nuovi in consiglio comunale a Cocquio Trevisago che esce dalle urne assegnando il secondo mandato a Danilo Centrella.

In maggioranza siedono otto consiglieri: Monica Moretti e Gianni Castellini, tra i più votati e veterani delle precedenti amministrazioni come pure Maurizio Crugnola, Davide Passeri, Sara Fastame. Nuovi ingressi in maggioranza sono Raffaela Pane e Ivan Paolo Potenzoni.

La minoranza è composta dal candidato sindaco di Primavera Andrea Andreoli, Daria Ballarin, Vittorio Griffini, e Giorgio Munaretto.