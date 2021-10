Coppia di rapinatori colpisce in un distributore di benzina a Stabio, l’incasso prende il volo

Rapina oggi pomeriggio poco dopo le 16.20 in un distributore al valico di San Pietro, in via Dogana a Stabio.

Una donna si è fatta aprire la porta e subito dopo è stata raggiunta dal complice, un uomo armato e a volto coperto.

Il proprietario e la commessa, vista la situazione di pericolo, sono scappati dalla porta sul retro, mentre i due rapinatori, rimasti all’interno, hanno arraffato le banconote contenute nella cassa. Sono poi fuggiti a bordo di una vettura nera, risultata rubata in Italia, dirigendosi verso il valico di San Pietro e facendo perdere le proprie tracce.

La Polizia cantonale cerca un uomo, alto circa 1 metro e 85 che indossa una giacca nera con cappuccio tipo Parka e scarpe da ginnastica nere. La sua complice è una donna di piccola statura, magra, con felpa multicolore e leggins neri, con il volto coperto da una mascherina nera.

Le ricerche subito intraprese non hanno dato, finora, esito positivo. Sul posto per le ricerche oltre alla Polizia cantonale le pattuglie della Polizia comunale di Stabio e di Mendrisio.

Eventuali testimoni che hanno notato movimenti sospetti nelle vicinanze del distributore sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.