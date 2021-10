In corsa con il cane, due giorni di gara a Somma Lombardo

Nel weekend del 9/10 ottobre 2021 si raduneranno quasi 80 “binomi” (cane e umano) pronti a correre insieme uniti solo da un “cordone ombelicale”, ovvero un guinzaglio ammortizzato, in una Gara Nazionale valida per la selezione della rappresentativa nazionale CSEN che parteciperà ai Prossimi Mondiali ICF che si terranno in Francia dal 28 aprile al 1° maggio 2022.

La gara, denominata “Green dog race”, è giunta alla sua seconda edizione ed avrà luogo nel comune di Somma Lombardo presso la splendida location del Riding Club, immersa nel magnifico Parco Lombardo della Valle del Ticino. Le gare si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 12 di entrambi i giorni, partendo dalla categoria bikejoring (Mountain Bike con il cane) a seguire scooterjoring (Monopattino da sterrato a spinta con il cane) e infine canicross (Corsa con il cane). Gli adulti correranno in un percorso di circa 5km mentre i bambini, accompagnati oltre che dal cane anche da un adulto per la loro sicurezza, percorreranno circa 1.2km, interamente su strade sterrate.

Gli sport di cui stiamo parlando prevedono una divisione degli sforzi tra uomo e cane in modo equo e prevedono squalifiche per chiunque forzi il cane a correre se non vuole o anche semplicemente non si fermi se il cane deve fare i bisogni. È una gara, certo, ma il cane (da regolamento) deve venire prima del nostro ego, per il piacere di condividere lo sport nella natura col proprio cane, il tutto sotto continuo controllo di uno staff di veterinari sempre presenti. Vi abbiamo incuriosito? Se ci siamo riusciti, venite a conoscere questo sport praticato insieme al proprio fedele amico. Sarete i benvenuti. Ricordiamo che per i protocolli antiCovid-19 previsti dalle Federazioni e Enti di promozione sportiva, sarà necessario esibire il green pass all’ingresso.