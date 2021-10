Elezioni a Cislago: l’affluenza, i voti alle liste e le preferenze

Stefano Calegari, a distanza di 16 anni è di nuovo sindaco di Cislago. È questo il risultato delle elezioni amministrative che si sono concluse nella giornata di lunedì 4 ottobre.

Candidato alle elezioni con la lista civica IES – Impegno e Serietà, ha superato con un totale di 1.917 voti i tre avversari, Luciano Lista, Debora Pacchioni e Gian Luigi Cartabia.

L’AFFLUENZA

Si parte da un dato, quello dell’affluenza, piuttosto bassa. Ha votato il 54,62% degli aventi diritto: 4.589 votanti su 8.402 elettori totali. Hanno votato 4.238 donne e 4.164 uomini.

4.441 i voti validi; 120 le schede nulle, 3 quelle contestate e 25 quelle bianche.

I VOTI ALLE LISTE ELETTORALI

Trionfa la lista IES – Impegno e Serietà con il 41,77% dei voti espressi, per un totale di 1.917 voti.

Si posiziona al secondo posto Gian Luigi Cartabia: la lista Cartabia Sindaco ha raccolto il 22,34% dei voti, per un totale di 1.025 voti. Segue Debora Pacchioni, che con la lista Cislago in Comune ha ricevuto il 21,42% dei voti espressi, per un totale di 983 voti.

Si posiziona ultimo Luciano Lista, che con Uniamo Cislago ha totalizzato l’11,24% dei voti espressi, per un totale di 516 voti.

LE PREFERENZE:

Le preferenze espresse dai votanti lista per lista:

UNIAMO CISLAGO:

Alfonso Passaro (50)

Elisa Bianco (51)

Alessandra Baraldini (12)

Donatella Cicognani (18)

Luca Corsini (22)

Laura Giuliani (13)

Sonia Grimoldi (69)

Luigi Morandi (28)

Andrea Piccoli (9)

Claudio Rimoldi (15)

Vanessa Tenconi (14)

Marco Zorzan (30)

IES – IMPEGNO E SERIETÀ

Maurizio Manfredi (78)

Romina Codignoni (176)

Michele Uboldi (114)

Chiara Broli (125)

Giampaolo Mazzucchelli (89)

Elettra Borghi (99)

Claudio Franco (65)

Lorenza Bessone (65)

Alessandro Filippo Guadagni (118)

Leonardo Morandi (67)

Vilma Livia Pagani (85)

Pierpaolo Grisetti (207)

CISLAGO IN COMUNE

Stefano Ritondale (110)

Celia Esther Giglio (102)

Valentina Melis (59)

Massimo Uboldi (28)

Giorgio Arnaboldi (52)

Bianca Brigido (5)

Alessandro Baito (16)

Sonia Polato (40)

Denis Benvenuti (37)

Marta Roversi (59)

Mario Marco Farinato (13)

Cecilio Rimoldi (25)

CARTABIA SINDACO