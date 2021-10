Incidente a Gazzada Schianno: auto centra un ragazzo in moto

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 13,30 di sabato 23 ottobre in via Miglio a Gazzada Schianno. Ad essere rimasti coinvolti un’automobilista e un giovane motociclista che si sono scontrati all’altezza dell’innesto proveniente dalla provinciale di via Gallarate.

Sul posto sono accorsi la polizia stradale e un’ambulanza ma fortunatamente non c’è stato bisogno di interventi particolari poiché il giovane 14enne, nonostante lo spavento, non ha riportato ferite.