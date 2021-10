La Divina Commedia tra gli ex libris in mostra al Palace di Varese

Conoscere Dante e riscoprirlo sotto una prospettiva diversa, più cartacea: la mostra “La Divina Commedia negli ex libris” è stata inaugurata ieri, sabato 16 ottobre, all’hotel Grand Palace di Varese.

La mostra è stata organizzata dal comune di Bodio Lomnago in sinergia con l’associazione italiana Ex libris in occasione del festival artistico-culturale del paese per celebrare il settecentenario dalla morte del Sommo Poeta. Gode, inoltre, del patrocinio del ministero della Cultura, Regione Lombardia, Provincia di Varese, ed è supportata della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

La mostra

177 grafiche provenienti da tutto il mondo realizzate fin dai primi anni del Novecento secondo le tecniche più canoniche: calcografia, litografia e xilografia.

Oltre alle esposizioni più “storiche”, sono esposte delle stampe moderne che hanno partecipato all’undicesima edizione del concorso internazionale di ex libris della biblioteca comunale di Bodio: un mic tra passato e futuro in grado di rendere Dante un evergreen.