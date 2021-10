La pallamano Cassano sabato cerca la rivincita contro Trieste

Sabato 23 ottobre si preannuncia una partita importante per la pallamano Cassano Magnago: si tratta del match contro Trieste, alle 17, al palazzetto Tacca di Cassano, per la sesta giornata di campionato della serie A1 Beretta. (Foto di Alessandro Parisato)

Sia gli amaranto di coach Davide Kolec sia i biancorossi del nuovo allenatore Fredi Radojkovic sono alla ricerca della vittoria in campionato per salire di punteggio in classifica, specialmente i padroni di casa visto che sono quartultimi.

Sempre sabato al Tacca la squadra A1 femminile del Cassano si scontrerà con le ragazze dell’Ariosto Ferrara alle 19.15. Le partite si potranno guardare in diretta streaming su Elevensports.

Sabato alle 20 sarà la volta dell’A2 maschile la partita Molteno – Cassano Magnago, mentre la squadra A2 femminile giocherà domenica 24 ottobre in casa contro Nuoro.