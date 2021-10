La squadra di Anna Pugliese debutta il 14 ottobre

Il primo consiglio comunale sarà il 14 ottobre. E fino a quella data Anna Pugliese, eletta sindaco di Cairate, dovrà fare da sola, perché solo in quella data annuncerà la giunta. In questi giorni deve – metaforicamente – vestire i panni di assessore ai lavori pubblici. «Avevamo delle opere in corso, ci sono cantieri per asfaltature e marciapiedi. È un po’ l’inizio di quel che dicevo in campagna elettorale: attenzione al decoro, a breve già vedremo un “vestito” diverso per le strade principali del paese».

Il voto ha dato grande fiducia a Pugliese, con percentuale che supera il 67%: «Una bella soddisfazione, non me l’aspettavo. Sono andata bene in tutti i seggi, non era scontato», dice, riconoscendo in qualche modo di non aver preso sotto gamba la sfida di Andrea Di Salvo (temuto in particolare su Cairate centro).

Al di là della supervisione dei lavori già avviati, il primo vero atto di Pugliese sarà – entro due settimane come da Legge – la convocazione del consiglio comunale. «Domani [venerdì 8, ndr] convoco il consiglio comunale per il 14 ottobre alle 20, sarà in presenza ma senza pubblico, con diretta streaming».

E la giunta?

«L’ho già decisa, ma la comunicherò in consiglio. Sono tutti consiglieri eletti, non ci saranno assessori esterni: tutte persone con esperienza per il settore di cui si occuperanno». La squadra di maggioranza è, rispetto al precedente consiglio, rinnovata per metà: «Hanno fatto tutti un bel lavoro come campagna personale. Sarà un inizio per molti, su otto consiglieri quattro sono nuovi».