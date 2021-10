Le opere di Angelo Cagnone tra arte, musica e poesia

Il lavoro di Angelo Cagnone si evolve in continuazione, non guarda mai al passato ma sempre al futuro. Lo stesso artista sembra archiviare le opere realizzate e preferire raccontare di quelle che verranno. «La cosa che più mi coinvolge è la mutevolezza, non appena finisco un quadro aspetto con impazienza quello che verrà dopo – ci spiega. Il nuovo soggetto, la nuova ispirazione è il motivo vero del mio lavoro. Adoro sapere che domani avrò una crisi che mi farà fare altro».

Le opere di Angelo Cagnone, protagonista della scena artistica milanese, sono esposte fino al 30 ottobre al Centro Porsche di Varese, che con questa occasione apre le porte dello showroom all’arte in un dialogo appunto tra arte e design.

In mostra gli ultimi lavori realizzati tra il 2020 e 2021. Tele poetiche e interiori, strutture mentali dove lo “sguardo opaco” sul mondo si libera tra le parole scritte, citazioni di grandi autori amati dall’artista.

«Il mio studio è colmo di libri. Ho più libri che colori. A volte li compro e li leggo dopo anni. Non traduco i testi nei miei quadri perché rispetto il lavoro originale del poeta o dello scrittore. La parola scritta in rilievo fa inciampare l’occhio e arricchisce lo sfondo».

Tra gli autori letti e ammirati Dylan Thomas, ma anche Joice e Becket. Nelle sue opere ci sono così grandi presenze come le foto di Gauguin, Soutin o Van Gogh ma anche importanti assenze, rese dal vuoto ritagliato di un ritratto, come l’ombra di William Burroughs, tra gli autori preferiti da Cagnone.

Nei suoi lavori si ritrova così pittura, storia, letteratura e musica, quella che l’artista ascolta durante le lunghe ore di lavoro nel suo studio. Angelo Cagnone non ha un maestro spirituale ma è capace di attingere allo spirito e alla creatività di coloro che nel passato hanno per lui lasciato un segno nella sua anima.