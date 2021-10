Lo stupore delle mongolfiere arriva nelle scuole di Legnano

Una giornata a sognar le nuvole immersi nei colori delle mongolfiere per i piccoli alunni della scuola dell’infanzia “Santa Teresa del Bambin Gesù” a Legnano.

Lo scorso venerdì 15 ottobre, la flotta dell’Arcadia Fly Team – rinomato equipaggio varesotto protagonista nell’estate 2020 di una storica attraversata del Maggiore – ha infatti fatto tappa alla materna legnanese per la gioia di molti bambini che hanno potuto vivere una mattinata all’aria aperta e imparare i segreti del pallone aerostatico.

«La giornata è andata molto bene – racconta Stefano Venegoni, pilota classe 1998 e portavoce dell’Arcadia Fly Team-. Abbiamo illustrato ai bimbi la mongolfiera e il suo funzionamento. Inoltre, era presente nella spiegazione Italo, persona vicina alle attività didattiche e di professione viaggiatore, con l’obiettivo di viaggiare con la mongolfiera nei vari paesi».

Non è la prima volta che l’Arcadia fa visita alle scuole, al contrario: fin da quando è stata fondata nel 2016 l’equipaggio si impegna per far «conoscere l’aerostatica dal vivo, senza filtri», naturalmente con il supporto di video e foto per mostrare specifici momenti, come i voli e la traversate che vengono sempre riprese dal gruppo e poi caricati sulle pagine social, a disposizione di tutti.

«Tramandare la nostra tradizione e passione è un aspetto importantissimo – sottolinea Venegoni -. È una cosa rara da vedere e ancora più rara è trovarla a scuola. Di conseguenza, dobbiamo tassativamente continuare a farlo per noi piloti e team, per i ragazzi e per la memoria di questa disciplina, sport, passione».

La reazione dei bambini quando per la prima volta in vita loro si sono ritrovati davanti a una mongolfiera? «Esterrefatti e super emozionati nel vedere una vera Mongolfiera e le sue dimensioni – risponde il giovane pilota -. Così contenti che ci hanno anche mandato un audio in merito per ringraziarci». Un audio davvero molto dolce e sincero, che sarebbe bello poter far ascoltare.