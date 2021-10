Licata: “Galimberti sta proiettando Varese in una dimensione europea”

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Giuseppe Licata, sindaco di Lozza e consigliere provinciale, a sostegno di Davide Galimberti.

Varese è già un importante riferimento anche per le persone non residenti che la frequentano per lavoro, svago, acquisti o per i servizi delle istituzioni pubbliche che nel capoluogo hanno sede. In futuro il nostro capoluogo dovrà essere sempre più fulcro per lo sviluppo di tutto il territorio, intercettando i finanziamenti europei del PNRR, mettendo in campo progetti di rete ambiziosi, insieme ai Comuni vicini.

Per queste ragioni sono stato parte attiva nella campagna elettorale di Varese, portando idee e proposte e decidendo di sostenere Davide Galimberti, sindaco di grande visione e capacità amministrativa, che sta proiettando Varese in una dimensione europea, in termini di qualità della vita, attrattività e rilancio della città, anche in chiave occupazionale. Ritengo, in una città come Varese, sia importante eleggere persone di valore, motivate e concrete, che sappiano interpretare al meglio le complesse sfide amministrative del nostro tempo. Galimberti ha queste qualità e auspico i cittadini varesini vogliano dargli la possibilità di continuare il lavoro iniziato nei trascorsi cinque anni.



Giuseppe Licata

sindaco di Lozza, consigliere provinciale