MalpensaFiere torna alla normalità con Expo Elettronica e Milano Comics&Games

Il calendario fieristico di MalpensaFiere riparte dopo che per sei mesi è stato l’hub di riferimento per le vaccinazioni in provincia di Varese. Si torna alla normalità con il primo appuntamento fieristico che si terrà sabato 9 e domenica 10 ottobre dalle ore 9 alle 18, grazie al doppio appuntamento con Milano Comics&Games e Expo Elettronica.

Milano Comics & Games è il paradiso di nerd e amanti di comics e gaming; la mostra mercato propone fumetti, manga, anime, modellini, action figures, giochi, giochi da tavolo, miniature, card game, accessori, gadget da collezione e prodotti novità oltre a aree gioco e tornei di carte collezionabili, role playing games e uno spazio per gli amatissimi mattoncini LEGO.

L’evento è inoltre l’occasione per incontrare, finalmente dal vivo, artisti, autori, illustratori, doppiatori, influencer, associazioni culturali, creatori di contenuti che presentano al pubblico la propria attività oltre a proporre workshop e meet&greet.

Fra i tanti ospiti di questa nuova edizione le firme del fumetto il varesino Tommaso Bianchi e Enrico Simonato, architetto e designer, Anna Lazzarini, Davide Barzi, Oskar Sergio autori di Sergio Bonelli Editore e di Cut-Up, oltre ai nuovi talenti da scoprire nell’Artist Alley.

Per gli appassionati di cinema, d’animazione e non solo, l’appuntamento è con i doppiatori Federico Viola voce di Chang-Chi, protagonista del nuovo film Marvel e di tantissimi Anime, da My Hero Academia a Fire Force, e Jacopo Calatroni voce, fra i tantissimi personaggi, di Peter Parker in Marvel’s Spider-Man e Spider-Man: Miles Morales per PS, e con lo Youtuber e Twitch Streamer Victorlaszlo88 accompagnato da La Svet e Rob Mc Quack per parlare di tutte le novità in materia di film, serie tv e videogiochi.

Grandi ospiti anche gli appassionati di cosplay: dal Giappone arriva Yuriko Tiger special guest di Milano Comics&Games accanto a Phoenix Hime, Runa Requiem, Vanessa Laufeyson, Lilbunny Mei, Victoria Cosplay, Marco Soprana, Edo Manto e, direttamente da Italia Uno e SKY, Lupin 3rd e la sua Squadra con la mitica Fiat 500 gialla.

L’attesissima Gara Cosplay è in programma domenica dalle ore 15; in palio un super premio messo in palio dall’istituto di Moda Norlem di Saronno. Sempre per i Cosplayers un’area con set fotografici professionali.

Expo Elettronica invece è il punto d’incontro per chi vuole acquistare elettronica di consumo, componenti, minuteria, pezzi di ricambio e materiali per l’auto costruzione e la riparazione. Completa l’offerta la Games Arena dove testare le ultime novità nel settore videogiochi, mentre, per i nostalgici, retrogames e cabinati arcade.

La rassegna ospita anche Fotomercato, una delle più importanti mostre scambio di apparecchi e accessori di antiquariato, modernariato e digitale fotografico e Poste Italiane che, nei due giorni di fiera, emetterà un annullo filatelico speciale, dedicato all’evento.

Naturalmente, in ottemperanza al regolamento per gli spettacoli e gli eventi in spazi chiusi, per l’ingresso è obbligatorio essere in possesso del Green Pass in corso di validità e indossare la mascherina.

Milano Comics&Games e Expo Elettronica saranno l’occasione per immergersi per qualche ora in un mondo ricco di sorprese per divertirsi insieme; un multievento con un unico biglietto d’ingresso! Navetta gratuita da Stazione Nord e Ferrovie FS Busto Arsizio per Malpensa Fiere e ritorno.

In breve:

Milano Comics&Games e Expo Elettronica

Malpensa Fiere | Busto Arsizio (VA) Sabato 9 e domenica 10 ottobre 2021, ore 9-18

Ticket d’ingresso € 10,00

www.fieredelfumetto.it | www.expoelettronica.it