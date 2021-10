I Mastini contro l’Alleghe devono muovere la classifica

Varese ha probabilmente raccolto meno di quanto avrebbe meritato nelle prime quattro partite ed è anche per questo che contro l’Alleghe domani sera alle 18 nel posticipo domenicale della IHL, i Mastini sono chiamati a vincere.

La classifica deve essere mossa con 3 punti per cercare di accorciare le distanze dalle formazioni che precedono che già stanno tentando di scavare un solco notevole con le squadre nelle retrovie. È importante dunque per i padroni di casa fare risultato in questo scontro diretto davanti al proprio pubblico.

Ciò che è mancato fino ad ora è soprattutto l’incisività sotto porta e l’emblema è stata la partita scorsa dove, nel primo tempo di gioco, tra Unterland e Mastini si sono registrate le medesime occasioni da rete, con i primi che hanno però chiuso, alla prima sirena, col risultato di 3 a 0. Ecco perché si spera che la condizione fisica dei Mastini possa continuare a migliorare in modo che sia possibile approfittare, con maggior “cattiveria agonistica”, delle disattenzioni avversarie.

Il Varese gioca discretamente bene e i lavori in corso per l’apprendimento del nuovo sistema di Tom Barrasso comportano sicuramente delle naturali difficoltà, ma la formazione si applica e sul ghiaccio l’idea che traspare è che ciascuno sappia sempre cosa fare del disco. Ora è arrivato il momento di mettere un tassello pesante ad una classifica che si mostra piuttosto avara di punti.

La partita si giocherà al Pala Agorà di Milano alle ore 18 e sarà trasmessa in diretta da Radio Village Network. Raccomandiamo agli spettatori di presentarsi con il greenpass in vista, un documento di identità e la mascherina. I biglietti si possono acquistare dal sito Live Ticket oppure presso l’apposita biglietteria al palaghiaccio a partire da un’ora prima dell’inizio del match. Chi ha sottoscritto l’abbonamento potrà ritirare la propria tessera prima della partita presso la cassa del Pala Agorà, collocata esternamente nei pressi dell’ingresso principale.