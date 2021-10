Matteo Salvini torna a Varese per la terza volta a sostegno di Bianchi

Matteo Salvini torna a Varese per la terza volta a sostegno di Matteo Bianchi per l’ultima volata prima del voto di ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Dopo il tour elettorale nel Varesotto, che lo scorso 18 settembre si concluse con un bagno di folla nella piazza varesina del tribunale, e la conferenza stampa in piazza XX settembre, Salvini sarà di nuovo a Varese giovedì 14 ottobre nel primo pomeriggio.

I dettagli della visita del leader della Lega sono ancora in via di definizione, per ora trapela soltanto che non toccherà il centro cittadino ma sarà più probabilmente in periferia.