Per il mercato di Luino una stagione in chiaroscuro, “cambiate le abitudini della clientela”

Una stagione per il mercato di Luino, secondo quanto raccontato da alcuni ambulanti, non particolarmente partecipata.

Anzi, rispetto al 2019 tanti dichiarano che a girare tra le bancarelle quest’anno ci sono stati pochissimi turisti, soprattutto nella cittadina lacustre, “capitale“ dell’Alto Lago.

«Abbiamo riscontrato quasi il 60% in meno di affluenza rispetto al 2019. Certo il covid ne è stata la causa principale ma tanto sono cambiate le abitudini della gente», ha commentato un ambulante. Da quanto emerso dalle loro parole infatti il covid non avrebbe solo drasticamente colpito queste categorie, ma anche accelerato quel processo per cui le persone preferiscono il “comodo e veloce” acquisto online piuttosto che la passeggiata al mercato o il tranquillo negozietto di paese. Se per molti quindi una stagione da “dimenticare”, per altri invece, come per quelli delle bancarelle d’alimentari, discreta.

Uno di loro in particolare racconta dei clienti d’oltreconfine: «Tanti svizzeri appena hanno potuto ci sono venuti a trovare e tutto sommato abbiamo lavorato bene. Non so, la gente ha sicuramente bisogno di uscire visto il periodo passato quindi l’auspicio che ci facciamo è che quello che sta arrivando sia un inverno diverso, con più persone rispetto allo scorso».

A conti fatti la sponda Lombarda del lago Maggiore, a parte gli sporadici giorni (vedi l’ultima giornata di mercato, il 13 ottebre) in cui l’affluenza era tanta “grazie” alle concomitanti feste in Svizzera, non ha purtroppo portato grandi soddisfazioni agli ambulanti, avallando la preoccupazione sempre più evidente del drastico calo che sta subendo il commercio al dettaglio.