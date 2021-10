In mille alla Gran fondo tre valli varesine Eolo

Sono stati poco meno di 1000 i partenti questa mattina dal centro di Varese nella quinta edizione nella Gran Fondo Tre Valli Varesine Eolo.

Le condizioni atmosferiche avverse non hanno fermato i granfondisti che si sono cimentati sui due tracciati predisposti dagli organizzatori della Società Ciclistica Alfredo Binda: «Siamo soddisfatti del riscontro positivo che abbiamo avuto anche in questa quinta edizione della nostra manifestazione – sottolineano gli organizzatori – questo ci

sprona a continuare nel percorso intrapreso che unisce ciclismo e turismo».

La centralissima via Sacco a Varese, davanti ai Giardini Estensi, è stata invasa pacificamente già di buon mattino da parte dei partecipanti che sono scattati alle ore 9 con come starter d’eccezione il Ministro Giancarlo Giorgetti. Nella prima fila alcuni ospiti come il patron di Eolo Luca Spada, i professionisti del team Eolo Kometa Lorenzo Fortunato, Vincenzo Albanese e Eddy Ravasi, gli ex professionisti Maurizio Fondriest e Davide Cassani e la campionessa olimpica del canottaggio Federica Cesarini.

Nella prova valida come qualificazione al Campionato del Mondo di gran fondo di Trento 2022 i

percossi da portare a temine sono stati due: di 82 chilometri (medio fondo), con 1300 metri di dislivello, e 112 chilometri (gran fondo) con quasi 2000 metri di dislivello.

Le partenze sono state effettuate per categoria, con il distanziamento di alcuni minuti, quindi non ci sono dei vincitori assoluti, ma i primi classificati di ogni categoria.

I primi classificati nel percorso corto sono risultati nelle diverse categorie: Francesco Di Bratto ( Kilometrozero), Georgina Makhandi (Bicistore Cycling), Bruno Sanetti (Sanetti Sport), Giulia Portaluri (Azimut), Erik Rosaire (Vigili del Fuoco), Ivan Bufalino (Azimut), Cristina Hetel (Passatore), Alessandro Locatelli (Newsciclismo.com), Tamara

Rollini (Cycling Center), Francesco De Lorenzo (Cicli Pavarin), Elena Pancari (Team Piton), Guido Balocco (Team Bandito), Ivan Soletti (Avengers) e Huber Othmar ( Ehrendingen) e nel percorso lungo: Matteo Cigala (Individuale), Gabrielle Fertin Pilote (Individuale), Federico Vilella (New Molini Dolo), Sabrina De Marchi (Vivi Mydoping), Matteo Lenz Crosa (Rosasbike), Karin Tosato (Pavan Free Bike), Matteo Bertani (Team De Rosa Santini), Michela Gorini (Team Fausto Coppi), Nicola Loda (Team Piton), Luca Quinti (Kilometrozero), Luigi Filipazzi (Kilometrozero) e Salvatore Castoro (Club Ciclistico Cremonese). Il miglior tempo sul percorso della medio fondo è stato fatto segnare da Francesco Di Bratto in 2h16’40” e tra le donne da Tamara Rollini in 2h41’122”, mentre nel percorso lungo il miglior tempo è stato quello di Matteo Cigala in 3h11’06” e tra le donne di Michela Gorini in 3h38’31”.

