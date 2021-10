Openjobmetis, ci si mette anche il covid: fermi Wilson, Egbunu e Vertemati

Nella settimana più nera della storia recente del basket varesino arriva pure il Covid a scombinare i piani della Openjobmetis. L’allenatore Adriano Vertemati e due giocatori infatti sono risultati positivi al tampone e salteranno almeno la trasferta di domenica sera a Treviso (ore 20,45 – QUI il liveblog di VareseNews).

I due atleti fermati sono la guardia Elijah Wilson e il pivot John Egbunu. Se la sostituzione del primo non è un problema (in rosa il ruolo è coperto e l’americano è stato assai deludente), quella di Egbunu è praticamente impossibile. Varese ha infatti appena perso anche l’altro centro, Guglielmo Caruso, che si è rotto due giorni fa un dito della mano destra. In quella posizione giocherà per forza di cose Sorokas che però dovrà adattarsi e reggere l’intera partita contro un avversario di valore come Sims.

Insomma, anche la gara contro la Nutribullet sembra segnata in partenza: Varese ci proverà senza dubbio (la squadra sarà affidata al duo Cavazzana-Seravalli) con le forze a disposizione ma il match appare molto difficile. La Openjobmetis recupera almeno Anthony Beane che aveva saltato la partita con Reggio Emilia per un problema alla bocca.

Va ricordato che già nel campionato scorso i biancorossi pagarono pesantemente dazio al virus visto che quasi tutta la squadra fu colpita dal Covid a inizio anno. Quella situazione portò al rinvio di diverse partite (poi giocate senza sosta) e a una trasferta a Trieste con mezza formazione assente. Ora il problema si ripropone in un momento delicatissimo: per la OJM non c’è pace.