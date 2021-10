Pari per il Varese a Borgosesia, Ezio Rossi: “Bisogna essere arrabbiati di non aver vinto”

È amaro il commento di mister Ezio Rossi al termine della gara pareggiata 2-2 dal Varese a Borgosesia. Amaro per due gol presi subito dai suoi e anche per non essere riusciti nel finale, nonostante la grande spinta, a segnare il gol vittoria. «Nel secondo tempo – spiega l’allenatore biancorosso – abbiamo alzato la qualità tecnica e abbiamo fatto la partita in un’unica metà campo. Peccato perché io, anche sul 2-0, ero convinto di poterla vincere. Sotto il piano del gioco siamo stati nettamente superiori, non per le occasioni. Dobbiamo essere molto arrabbiati perché dopo una prestazione così portare a casa solo un punto è poco. Oggi non è mancata l’aggressività ma la velocità nel gioco. Abbiamo subito le loro giocate solo in ripartenza. Abbiamo commesso banali errori in disimpegno. Nel finale potevamo fare il 3-2, abbiamo creato tante occasioni, ho perso il contro dei palloni in area loro, ma resta l’amaro di aver pareggiato».

«Il 2-2 è un bicchiere mezzo vuoto – prosegue l’allenatore del Varese -, per la classifica e per come abbiamo giocato sul piano del gioco e del palleggio. Il primo gol è venuto da palla inattiva ma D’Orazio dice di aver subito fallo, l secondo è una ripartenza su palla persa nostra, sempre su errori nostri. Non deve succedere, ma quando provi a giocare sono sbagli da mettere in conto.