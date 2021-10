Pari per il Varese, Ezio Rossi: “Gara brutta, ma un altro errore in difesa. Chieri speculativo”

Il Varese pareggia 1-1 in casa contro il Chieri al termine di una gara iniziata bene ma diventata nervosa e che i biancorossi non sono riusciti a trasformare in tre punti. Mister Ezio Rossi, squalificato e sostituito in panchina da Neto Pereira, commenta con : «Se devo trovare un aggettivo: innervosita. Loro hanno fatto di tutto per innervosirci, giocando anche in modo speculativo, e noi non siamo riusciti a dare ritmo alla partita. Sicuramente loro saranno contenti, mentre noi siamo incazzati. Vedo però anche gli altri risultati e c’è grande equilibrio. Se il Chieri da primo in classifica è venuto a giocare in questa maniera dovremo forse essere contenti perché vuol dire che gli altri ci temono».

A condannare i biancorossi è però un’altra disattenzione difensiva, come ammette lo stesso allenatore biancorosso: «Certo che dobbiamo evitare l’errorino giornaliero perché partite brutte come queste bisogna portarle a casa 1-0. Il giorno che non lo faremo porteremo a casa i tre punti. Sono nervoso, così come la partita. Mi aspettavo un Chieri che giocasse, non che ci aspettasse così. Ho una rosa che mi permette di variare il gioco, non dipende dal modulo ma dal fatto che anche oggi in difesa abbiamo commesso un errore. Se il Chieri è primo in classifica vuol dire che anche noi ce la possiamo giocare».

«Di Renzo per noi è molto importante – conclude mister Rossi parlando dei singoli – e oggi lo ha dimostrato: le palle che ha giocato hanno messo in difficoltà gli avversari e ha aperto bene spazi a Mamah. È chiaro che è il nostro terminale e spero che si sia sbloccato».