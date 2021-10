Passeggiata nel bosco autunnale di notte: Il cielo sopra il Castrum

Proposta dalla cooperativa AstroNatura assieme al Parco Pineta e Archeologistics, “Il cielo sopra il Castrum” è una speciale serata nei boschi intorno al borgo di Castelseprio.

L’appuntamento è per sabato 16 ottobre alle ore 20 al Parco archeologico di Castelseprio.

Immersi nella natura i partecipanti, accompagnati da una guida, scopriranno il fascino di un ambiente misterioso, ascolteranno suoni, versi e rumori degli animali notturni. E al termine del la visita ci sarà una breve osservazione astronomica.

“Calava la notte e il bosco intorno al borgo si animava di creature misteriose; il bubolare dell’allocco si diffondeva sotto il cielo illuminato dalle brillanti costellazioni!” Questa la suggestione con cui i promotori propongono l’evento: una passeggiata nella selva, richiamando i rapaci notturni e contemplando la luna con l’aiuto di un semplice binocolo.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione a questo link.

L’evento è organizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia nell’ambito del Piano Integrato della Cultura, (PIC).

Il ritrovo è al Parco Archeologico di Castelseprio (in via Castelvecchio a Castelseprio) alle ore 20.

Si consigliano calzature consone ad una escursione in ambiente boschivo, torcia elettrica e binocolo.