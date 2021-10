Il primo LibroGame live si presenta giocando nei boschi del Parco Pineta

Domenica 24 ottobre il Centro didattico-scientifico del Parco Pineta, a Tradate, ospiterà un evento unico: la presentazione del primo LibroGame live, da giocare subito!

Chiunque può partecipare, gratuitamente, senza prenotazione e senza necessità di esibire il GreenPass perché la sfida è all’aperto, nel bosco, e per ciascun giocatore sarà un’esperienza unica e differente.

Come ogni domenica il Centro didattico del Parco Pineta aprirà le sue porte alle 14.30. I visitatori potranno provare in anteprima il LibroGame Live “La Selva del Fato” e vivere un’avventura fantastica tra smartphone e boschi, giocando da protagonisti o sfidando i propri amici, il tutto immersi in un’inedita esplorazione della natura del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

COS’È IL LIBROGAME LIVE “LA SELVA DEL FATO”

Il LibroGame è una storia interattiva in cui ogni lettore è protagonista del racconto. Ogni azione del lettore determina lo svolgimento della storia: per questo motivo ogni storia sarà unica, sempre diversa!

La grande novità di LibroGame Live è che si gioca in un ambiente reale. In questo caso specifico “La selva del fato” si gioca nei boschi del Parco Pineta: significa che dietro ad un albero potrebbe trovarsi una sfida, o che lungo il sentiero potrebbe nascondersi un tesoro.

Il compito di ciascun giocatore è scoprire i segreti che sono celati nella natura protetta del Parco e completare la storia.

COSA PORTARE CON SÉ

Serve un telefonino per ogni giocatore (o squadra, familiare o di amici).

È consigliato un abbigliamento comodo e adatto all’ambiente e alle condizioni meteo e una borraccia con dell’acqua e una piccola merenda, come per ogni passeggiata.

Serve anche per ciascun giocatore (o squadra) un Diario dell’avventura (contenente Scheda di gioco e Mappa del luogo) da stampare accedendo sul sito www.librogamelive.it e da portare domenica assieme a matita, gomma e un blocco note per gli appunti.

Per chi, oltre a sperimentare il gioco, volesse anche visitare il Centro Didattico Scientifico e l’Osservatorio astronomico è invece necessaria l’iscrizione a questo link.

Il progetto di LibroGame Live è reso possibile grazie al sostegno di Fondazione Cariplo nell’ambito del bando “AmbiEnte Digitale”, e grazie al supporto di Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate.