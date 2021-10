Pro Patria – Pro Vercelli in diretta dallo Speroni

Per l’undicesima del Girone A di Serie C la Pro Patria ospita allo Speroni di Busto Arsizio i piemontesi della Pro Vercelli. Squadre in campo alle 17:30 per cercare entramne la seconda vittoria consecutiva. I tigrotti biancoblu sono reduci da quattro risultati utili consecutivi, mentre i bicciolani nell’infrasettimanale di giovedì hanno interrotto un digiuno che durava da 5 turni, praticamente un mese.

