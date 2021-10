Protesta con i trattori contro il green pass alla rotonda dell’Unieuro di Germignaga

Un gruppo di persone si sono ritrovate questa mattina alla rotonda dell’Unieuro di Germignaga per protestare contro il green pass che da oggi è obbligatorio nei luoghi di lavoro. Il presidio è proseguito per tutta la giornata, con due trattori posizionati nel terreno a fianco della rotonda.

Il presidio, spiegano gli organizzatori, durerà cinque giorni e cinque notti ma si potrebbe decidere di proseguire ad oltranza.

Al momento non si registrano problemi di traffico, la protesta prosegue in modo pacifico mentre i manifestanti annunciano l’arrivo di altre persone per sostenere l’iniziativa.

«C’è grande solidarietà dalla gente – dicono i manifestanti – In molti stanno portando cibo e bevande per lo zoccolo duro che resterà insediato a bordo della rotonda tra Luino e Germignaga 24 ore su 24 almeno per cinque giorni ».