Regione Lombardia “in down”, irraggiungibili per due ore molti servizi

Problemi diffusi tra le 9 e le 11 del mattino ai servizi online di Regione Lombardia, con varie piattaforme informatiche gestite dall’azienda regionale Aria in down e irraggiungibili.

Le procedure online sono sempre più diffuse, per le aziende ma anche sempre più spesso per i singoli cittadini. (l’abbiamo scoperto con le esigenze sanitarie e le vaccinazioni). Ecco perché c’è già chi si è accorto del blocco dei servizi informatici regionali.

Dalle 9 a poco prima delle 11 irraggiungibile il sito della Regione, ma anche i siti specifici, come quello per la gestione dei bandi di Regione Lombardia, il portale agricoltura Sisco e l’Organismo Pagatore Regionale, mentre diffusi problemi si sono registrati anche nella piattaforma di smart working dei dipendenti regionali.

Ma se si faceva un controllo a campione si scopriva che prima delle 11 anche altri siti specifici collegati a regione.lombardia.it erano in down, ad esempio lombardiaspeciale.

Risultavano invece raggiungibili i siti di altri servizi e articolazioni dipendenti dalla Regione, come quelli delle due Asst del Varesotto (Valle Olona e Sette Laghi) o quelli del’Ats Insubria e Ats Milano. Anche il portale vaccinazioni funzionava regolarmente.