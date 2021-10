Ripartono i corsi all’Università del Melo di Gallarate

Ha riaperto i battenti a Gallarate l’Università del Melo, un apprezzato servizio a disposizione della popolazione anziana di cui molti aspettavano la riapertura.

Dopo la forzata chiusura dovuta alla pandemia, si riparte grazie alle misure di sicurezza adottate (distanziamento, green pass e mascherina) e al contributo della Fondazione comunitaria del Varesotto, che ha supportato il Melo come maggior sostenitore nella riattivazione dei corsi con il bando Arte e Cultura 2020, oltre al grande lavoro di coordinatori, docenti e volontari che hanno fortemente voluto e sostenuto la ripartenza di conferenze e corsi.

«Anche ora, pur dovendo la forma adeguarsi all’emergenza sanitaria, per ovvie ragioni, lo spirito e l’ideale che accompagnano il polo culturale di Via Magenta sono gli stessi di sempre – spiegano i responsabili dei corsi – Con la ferma convinzione di quanto la cultura sia fondamentale nella vita dei cittadini di ogni età, quale elemento di arricchimento personale con importanti e positive ricadute nell’ambito della società, per un’appartenenza alla comunità umana consapevole e solidale».

Il format rimane quello di sempre: le lezioni di varie materie ed argomenti si alternano nel corso della settimana (dal lunedì al venerdì, alle ore 15.15, ad esclusione del giovedì). Attivati anche i corsi di lingue, lo sportello di counseling psicologico, le gite sul territorio e il progetto Sentieri Verdi, passeggiate sociali nei dintorni di Gallarate.

Per ogni informazione e prenotazione la segreteria risponde al numero 0331 708224 dalle 14.30 alle 17.30.