Il ristorante “Da Gennaro” a Varese vende ai cinesi

Dopo 31 anni di successi, tra spaghetti allo scoglio e pizze nel centro di Cartabbia, il Ristorante da Gennaro cede il passo e vende ai cinesi.

Una notizia “bomba” per il quartiere varesino, ma anche per tutta la città: il ristorante, di cui è proprietario Gennaro Tortora, è infatti notissimo in tutta la città per i suoi piatti di pesce, le sue pizze e il grande legge con i varesini: che si estrinseca anche nella presenza al lavoro di Domenico Esposito, recordman di preferenze da due consigli comunali (Anche in questa tornata ha preso più di 650 voti).

«E’ arrivato il momento di andare in pensione – Ha commentato Gennaro Tortora, raggiunto per avere conferma delle voci – Per me e mia moglie diventa sempre più faticoso, e le mie due figlie, al lavoro con me da 15 anni, non se la sentono di prendere una tale responsabilità».

Per Gennaro Tortora è arrivato il momento del meritato riposo, quindi. In ogni caso: «La nuova proprietà ha deciso di mantenere lo stesso tipo di cucina e di servizio, anche grazie al fatto che la maggior parte del personale continuerà a lavorare nel locale».

Cosa dice ai tanti avventori varesini? «Che li ringrazio tutti. La mia più grande soddisfazione è di essermi fatto conoscere e volere bene da tutti. Se si campasse 100, magari avrei provato a resistere ancora, ma gli anni passano per tutti». Per la gestione di Gennaro la parola fine arriverà fra poco, il 4 novembre: «Qui abbiamo aperto il 31 novembre del 1990, stavamo per compiere 31 anni esatti»

E l’altrettanto amato Domenico Esposito, cosa farà?: «Noi ci rivedremo, con tutta probabilità, a Calcinate del Pesce- spiega – L’appuntamento sarà al Volo a Vela».