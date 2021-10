Rumore racconta trent’anni di rap italiano in 100 dischi

Un appuntamento da non perdere per gli amanti dell’Hip- Hop quello in programma domenica 24 ottobre, alle 17, al Salone Estense di Varese. L’associazione CFM di Barasso presenta un nuovo appuntamento inserito nel progetto #InBiblioteca, promosso dalla biblioteca del Comune di Varese dal titolo “Rumore 100: 30 anni di rap italiano in 100 dischi essenziali – Il mensile Rumore, la storia del rap italiano e lo stato dell’editoria musicale”.

Ospiti dell’incontro che chiude la ricca rassegna di eventi dedicati alla musica rap, saranno Rossano Lo Mele e Luca Gricinella, rispettivamente direttore di Rumore e contributor specializzato in rap di Rumore. Modera l’incontro il rapper varesino Kaso.

E’ stato da poco pubblicato il primo numero di “Rumore 100”, un nuovo progetto editoriale la cui prima uscita è dedicata alla storia del rap italiano ripercorsa tramite 100 dischi essenziali. Partendo da questa e da altre loro pubblicazioni sulla musica, parleremo dell’evoluzione del rap in Italia e dello stato dell’editoria musicale.

LUCA GRICINELLA

Luca Gricinella, diplomato alla Civica Scuola di Cinema di Milano, ha scritto due saggi sul rap per Agenzia X e si è occupato di ritmi urbani su varie testate giornalistiche prima di dedicarsi alla comunicazione in campo musicale con il ruolo di ufficio stampa, professione che svolge dal 2006 per etichette indipendenti e major lavorando soprattutto con artisti rap e trap. Il suo primo saggio, “Rapropos. Il rap racconta la Francia” (2012) esplora il legame tra la società francese (politici compresi) e il rap, il secondo, “Cinema in rima. La messa in scena del rap” (2013), ripercorre la storia della presenza dell’hip hop nei film, con qualche accenno alle prime serie tv in cui ci sono tracce di questa cultura. Scrive sul mensile Rumore dal 2004 ed è l’autore dei testi del primo numero di “Rumore 100” dedicato ai “100 dischi essenziali del rap

italiano”.

ROSSANO LO MELE

Rossano Lo Mele, direttore editoriale di “Rumore”, mensile di musica e cultura underground. È anche autore del libro “Scrivere di musica” (Minimum Fax, 2020). Batterista e fondatore dei Perturbazione, uno dei principali gruppi pop rock italiani contemporanei. Da 15 anni è titolare del laboratorio “Linguaggi della musica contemporanea” presso l’Università Cattolica di Milano. Già docente di scrittura giornalistica presso la Scuola Holden, per la quale ha diretto l’opera “Scrivere”, edita da De Agostini e poi ripresa dal gruppo L’Espresso. Ha lavorato in tv per la trasmissione “Le Invasioni Barbariche” (LA7) e in radio per Radio Due Rai. Ha contribuito al lancio de “IL” (“Il Sole 24 Ore”) e scritto negli anni per “La Repubblica”, “La Stampa” e i periodici “Grazia” e “GQ”.

E’ gradita l’iscrizione al seguente link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-rumore-100-30-anni-di-rap- italiano-in-100-dischi-essenziali-178134835087

Evento con richiesta di Green Pass.