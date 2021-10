Sabato gli amaranto del Cassano in trasferta contro Secchia Rubiera

Il Cassano Magnago in rimonta nella Serie A1 di pallamano maschile dopo la vittoria contro Trieste, sabato 30 ottobre sarà in trasferta in Emilia, contro i Vikings Rubiera al Palabursi a partire dalle ore 18.

Gli amaranto si giocheranno la possibilità della terza vittoria in questo massimo campionato mentre gli avversari emiliani, ultimi in classifica, cercheranno di spuntarla per cominciare la risalita. E proprio la loro attuale posizione li rende pericolosi.

L’appuntamento è come detto sabato 30 alle 18 ma prima, alle 16, la squadra femminile di A1 giocherà contro Salerno. Va invece in campo alle 21 l’A2 maschile contro Mezzocorona. Domenica 31 infine sarà la volta della squadra di A2 femminile, alle 15, contro il Lions Sassari. Sarà possibile assistere alla diretta del match di A1 su Elevensports.

SECCHIA RUBIERA VS CASSANO MAGNAGO

Per rinnovare la rosa 2021 – 2022 Rubiera ha proceduto con l’acquisto di Maris Versakovs, terzino-centrale lettone, classe 1986, che vanta una lunga carriera in Germania nella Bundesliga 1. Con lui è arrivato in Emilia il portiere Maksym Voliuvach, ucraino, classe 1996 che nelle scorse due stagione ha giocato nel Raimond Sassari e a Fondi. Il Secchia Rubiera però fino ad oggi ha vinto solo una partita in campionato, a Siracusa (26-25) perdendo invece nettamente match come quello contro Fasano (34-25) o contro l’Alperia Merano (36-19).

«Andiamo a giocare in un campo comunque ostico», ha commentato il coach Davide Kolec alla fine della gara contro Trieste, «Sarà una partita pesantissima. Noi abbiamo dimostrato che quando andiamo a giocare fuori facciamo più fatica rispetto che in casa e dobbiamo assolutamente cambiare questa cosa. Questo è un anno difficile e particolare, tutti noi sapevamo a cosa andavamo incontro: è dura, dobbiamo stringere i denti e stare vicini, perché è proprio nelle difficoltà che abbiamo bisogno di tutti. Siamo all’inizio di un nuovo percorso, non dobbiamo disfare quel che di buono è appena stato fatto».

LA SETTIMA DI CAMPIONATO

Alle 18 i match Carpi-Conversano e Bozen-Teamnetwork Albatro aprono le danze in Serie A1 Beretta (oltre naturalmente a Rubiera-Cassano). Alle 19 è il turno di Junior Fasano-Alperia Merano. Alle 20 le ultime due partite della giornata: Pressano-Brixen e Trieste-Raimond Sassari.