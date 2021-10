Scontro tra un’auto e uno scooter a Caronno Pertusella

Scontro tra un’automobile e uno scooter nel pomeriggio di mercoledì 13 ottobre a Caronno Pertusella.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 17 in via Bergamo, lungo la Varesina. Nello scontro è rimasto ferito un uomo di 54 anni, che è stato portato in codice giallo all’ospedale.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e i Carabinieri della Compagnia di Saronno.