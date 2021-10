Soddisfatta la Lega per i lavori di recupero dell’ospedale di Luino

«Desideriamo ringraziare la direzione per aver accolto la nostra richiesta di insediare un ospedale di comunità, ottime notizie anche sul fronte del recupero del quinto piano, un’azione che abbiamo perseguito già dai tempi in cui eravamo in maggioranza e che vedrà presto la conclusione dei tanti sforzi e del serio dialogo con la direzione portato avanti fin qui».

Lo dichiarano dichiarano i due consiglieri #luinesi Alessandro Casali e Dvide Cataldo dopo l’annuncio dei lavori di rifacimento del tetto del padiglione centrale all’ospedale di Luino.