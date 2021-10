Un lungo weekend con l’ombrello, breve tregua solo martedì

“Una perturbazione collegata alla bassa pressione in evoluzione sulle Isole Britanniche ha raggiunto nella notte la regione Padano-Alpina. Sono attese precipitazioni fino a Lunedì e nuovamente Mercoledì. Sulle Alpi il limite delle nevicate scenderà fino a 1600 m. Temperature solo in lieve diminuzione“.

È questo il biglietto da visita meteo per il fine settimana dei Morti che non fornisce grandi speranze per vedere migliorare il cielo, cosa che sarà possibile – forse – a partire da martedì.

Le piogge sparse previste e avveratesi per la giornata di sabato continueranno anche domenica quando il cielo rimarrà nuovamente molto nuvoloso o coperto. Piogge continue su tutta la regione deboli o moderate, più intense in serata e nella notte. Neve sulle Alpi oltre 2000 m. Temperature in lieve calo nei valori massimi.

Lunedì primo di novembre “molto nuvoloso o coperto. Piogge continue deboli o moderate. Neve sulle Alpi fino a 1600 m. Nella notte asciutto a partire dalla Lombardia Ovest. Temperature in lieve aumento”.

La tendenza per martedì 2 novembre è per una “nuvolosità irregolare spesso estesa. Probabilmente asciutto. Temperature senza variazioni. Mercoledì 3 novembre: molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse fino a sera. Temperature senza variazioni“.