A Vedano Olona due appuntamenti raccontano Petrarca e il Canzoniere

Torna per il sesto anno consecutivo la rassegna “La parola poetica, cibo per l’anima” organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Vedano Olona, una serie di appuntamenti culturali per un contributo alla comprensione del nostro tempo in una delle sue particolari forme espressive, la poesia.

Due gli appuntamenti in programma nel mese di ottobre, entrambi dedicati a Francesco Petrarca e al suo Canzoniere.

Venerdì 15 e venerdì 22 ottobre alle 21 nella sala consiliare di piazza San Rocco, Ivano Cogo presenterà l’autore e l’opera, con alcune letture e riflessioni critiche.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria on line per ogni partecipante cliccando su questo link entro le ore 12 della data dell’evento.

Gli incontri si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-covid: obbligo di green pass (verifica all’ingresso) e uso della mascherina.

Qui la locandina