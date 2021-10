Volt organizza un dibattito per parlare di cannabis legale e referendum

Sapevi che gran parte del sovraffollamento delle carceri italiane è dovuto a reati minori legati alla cannabis? All’evento online “Cannabis Legale – dibattito con operatori del settore” – organizzato dal team varesino di Volt nella serata di oggi, mercoledì 20 ottobre, alle 21 – si parlerà di molti contenuti legati all’argomento della Canapa e soprattutto alla campagna di raccolta firme per la proposta referendaria Cannabis Legale, a cui si può da poco aderire anche firmando ai banchetti.

La raccolta ha raggiunto la quota di 500.000 firme online in soli 6 giorni, un successo che si va ad aggiungere a quello della campagna referendaria Eutanasia Legale, che Volt, insieme a Varese Radicale e l’Associazione Luca Coscioni, si è impegnata a portare avanti nei mesi scorsi.

Adesso, Volt Varese con questo nuovo evento desidera portare l’attenzione sul tema della legalizzazione della cannabis. Ospiti speciali dell’incontro saranno Davide Cieri, dell’azienda GardaJoint che si occupa della produzione di cannabis light; Silvia Tosto, proprietaria del Kingstontown Growshop, che si occupa della vendita di canapa light e prodotti correlati; Michael Muscolino, coordinatore provinciale dell’Associazione Luca Coscioni per entrambe le campagne; Federica Valcauda, dell’associazione Meglio Legale; Alberto Fabbri, giovane imprenditore di A&G FRIENDS SAS che, col negozio LoveCanapa di Tradate si occupa della vendita di canapa light e prodotti correlati.

In un’ora di dibattito informale il tentativo sarà quello di informare gli spettatori a 360° sul perché legalizzare la cannabis, scoprire da chi è composta la filiera produttiva e commerciale in Italia e quali mercati sono collegati a questo, dal growshop al mondo della canapa tecnica

come materiale sostenibile del passato e del futuro.