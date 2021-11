A Saronno la protesta contro il greenpass non decolla

Tanto rumore per nulla. A Saronno la manifestazione contro il greenpass non ha convinto la gran parte della cittadinanza, che infatti non ne ha preso parte.

Le persone che hanno protestato contro il provvedimento del Governo si sono date appuntamento in piazza libertà sabato 13 novembre alle ore 15. Circa una cinquantina i manifestanti presenti.

L’iniziativa è stata organizzata da “Collettivo Adespota”, sigla anarchica del mondo saronnese, che nelle settimane passate aveva pubblicizzato la protesta sui social e attraverso l’affissione abusiva di manifesti e striscioni. La protesta si è svolta senza particolari problemi di ordine pubblico. Striscioni appesi in piazza e qualche intervento dei membri del gruppo con il megafono per spiegare le ragioni della protesta sono stati i passaggi salienti del pomeriggio di protesta.

A monitorare l’evolversi della situazione diverse squadre delle forze dell’ordine, che hanno presidiato le vie di uscita della piazza, per evitare che la protesta si disperdesse per le vie del centro.