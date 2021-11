Ad Angera una serata con consigli e pensieri sul mondo degli adolescenti

«Qualcosa è cambiato nel passaggio di testimone da una generazione all’altra e il cambiamento è sotto gli occhi di tutti». Dopo i quattro incontri online dello scorso aprile, l’assessorato ai servizi alla persona di Angera organizza una serata in sala consiliare per tornare a parlare del mondo degli adolescenti, che molto hanno sofferto negli ultimi due anni a causa della pandemia.

Venerdì 12 novembre i pedagogisti Mirko Pagani, Matteo Locatelli e Giuseppe Ciccomascolo (nella foto sotto) presenteranno, in dialogo con il direttore di VareseNews Michele Mancino, il loro libro “Tutti bravi genitori – con gli adolescenti degli altri”, tra “consigli, pensieri e anche qualche risata su tutto quello che di solito gli adulti non dicono”.

«È un piacere avere come ospiti Mirko, Matteo e Giuseppe – commenta l’assessore Antonio Campagnuolo (a sinistra) -. Tre validissimi ragazzi con cui collaboriamo da anni, come per esempio negli incontri online della scorsa primavera. Quando mi hanno detto che avevano scritto un libro su una tematica così importante abbiamo subito pensato che sarebbe stato bello poterlo presentare ad Angera in un incontro con i genitori».

«Solo in un confronto costante e sincero con gli adolescenti si può smontare il mostro a tre teste dei non detti, dei tabù quali la sessualità, il bullismo e il cyberbullismo, l’uso massiccio dei social di ultima generazione» spiegano gli autori presentando il loro libro, che, attraverso pagine ricche di spunti e di stimoli, di esempi e di ironia, mostra come «l’istruzione e l’educazione siano due concetti ben diversi, e come capirne le differenze sia essenziale».