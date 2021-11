Albizzate accende il Natale con i mercatini e il trenino per le vie del paese

Con un evento in piazza domenica 5 dicembre si accende il Natale albizzatese. La Pro Loco con il patrocinio del Comune darà vita allo spirito natalizio con un’intera giornata di attività.

Per tutto il giorno, dalle 10 alle 18, in piazza IV novembre saranno allestiti i mercatini natalizi arricchiti dallo stand gastronomico e dalla presenza della casetta di Babbo Natale per la raccolta delle letterine dei più piccoli. Durante la giornata è previsto il trenino itinerante noleggiato dalla pro Loco che girerà per le vie del paese. Il culmine della domenica sarà alle 17 con l’accensione delle luminarie.