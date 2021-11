All’I.S.I.S “Carlo Volontè” di Luino è tutto pronto per gli Open Day

L’I.S.I.S “Città di Luino – Carlo Volonté” di Luino è lieto di condividere una serie di iniziative per facilitare l’Orientamento degli Alunni delle scuole secondarie di primo grado, in quanto le corrette informazioni e la scelta consapevole sono il presupposto per affrontare, in modo adeguato e sereno, il percorso scolastico successivo.

Presso l’Istituto, per quanto riguarda il settore economico, sono attivi i seguenti corsi: SIA -Sistemi Informatici Aziendali, AFM – Amministrazione Finanzia e Marketing, TUR – Turismo.

Per il settore tecnologico: INF – Informatica, ELE – Automazione, LEG – Tecnologie del Legno, CAT – Costruzione Ambiente Territorio

Al fine di soddisfare le aspettative e le curiosità di quanti sono in procinto di accedere alla scuola secondaria di secondo grado, la scuola organizza, nel rispetto delle misure anti Covid-19 relative al distanziamento fisico, diversi appuntamenti con ragazzi e genitori.

Due gli Open Day organizzati, uno per sabato 20 novembre 2021 e l’altro per sabato 11 dicembre 2021, entrambi dalle 14:30 alle 18:30, su due turni: uno delle 14:30 e uno delle 16:00. In entrambi gli appuntamenti dopo i saluti del Dirigente scolastico verrà fatta la presentazione della scuola presso la sede centrale dell’Istituto in via Lugano 24/A e quella dei singoli percorsi opzionati, a cura dei docenti di indirizzo, in questo caso anche presso la sede di Via Cervinia oltre che quella di Via Lugano. Gli studenti interessati potranno essere accompagnati da una sola persona adulta (genitore o altro accompagnatore) in possesso di green pass. Ai ragazzi verrà data anche l’opportunità di seguire delle lezioni di prova, rispettivamente sabato 15 gennaio 2022 e/o sabato 22 gennaio, in entrambi i giorni dalle 9:00 a 12:00. Per i genitori sarà inoltre possibile richiedere degli incontri pomeridiani con i docenti, in presenza o tramite Google Meet.

Tutte le iniziative sono pubblicizzate nella sezione “Orientamento” del sito dell’Istituto www.isisluino.it. Accedendovi sarà possibile: prenotarsi ai singoli eventi compilando il modulo apposito e scaricare l’app di presentazione dell’istituto, strumento facilmente fruibile anche da cellulare.

Sul sito sono, altresì, sono disponibili video di presentazione dei vari indirizzi e una serie di progetti realizzati dagli studenti dell’Istituto durante il percorso scolastico. Per ogni chiarimento si può contattare la referente per l’orientamento dell’Istituto prof.ssa Sergi Daniela alla seguente mail: sergi.daniela@isisluino.net